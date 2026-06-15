Հայաստանում կանցկացվի «Արծիվ գործընկեր-2026» զորավարժությունը

Հունիսի 17-25-ը Հայաստանում կանցկացվի ամենամյա դարձած «Արծիվ գործընկեր-2026» զորավարժությունը։
«Զորավարժությանը մասնակցելու են ՀՀ ԶՈՒ խաղաղապահ բրիգադի (250 մասնակից), Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ու Կանզասի ազգային գվարդիայի (58 մասնակից), Ֆրանսիայի (24 մասնակից), Հունաստանի (11 մասնակից) զինված ուժերի զինծառայողները»,- հայտնում է ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունից:
Հաղորդվում է, որ զորավարժության ընթացքում կանցկացվեն խաղաղապահ առաջադրանքների նախապատրաստման և իրականացման վարժանքներ:
Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ.- ««Արծիվ գործընկեր-2026» զորավարժության նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում, իրականացնել կառավարման և մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաև ամրապնդել ՀՀ ԶՈՒ խաղաղապահ ստորաբաժանման պատրաստվածությունը»: