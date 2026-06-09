Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են բախվել միգրացիոն ճգնաժամի․ԱՊՀ

«Հայաստանը, Ադրբեջանը և Թուրքմենստանը առաջիկայում կարող են լայնածավալ միգրացիոն ճգնաժամի բախվել», - այսօր հայտարարել է ԱՊՀ Հակաահաբեկչական կենտրոնի ղեկավար Եվգենի Սիսոևը։

Պատճառն, ըստ պաշտոնյայի, Իրանի շուրջ ծավալվող զարգացումներն են։

«Էներգակիրների և պարարտանյութերի մատակարարման միջազգային ուղիների արգելափակումը, կարևորագույն ենթակառույցներին հասցվող հարվածները, ինչպես նաև հետագա էսկալացիայի ռիսկերը մեծ աղետի նախադրյալներ են ստեղծում։ Նման աղետը կարող է ծավալուն միգրացիոն պրոցեսների և մարդասիրական ճգնաժամերի հանգեցնել», - հայտարարել է Սիսոևը ԱՊՀ անդամ պետությունների հակաահաբեկչական կառույցների ղեկավարների՝ այսօր Մոսկվայում մեկնարկած խորհրդակցության ժամանակ։

XS
SM
MD
LG