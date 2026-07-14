Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները հասել են աննախադեպ մակարդակի. Փաշինյանը՝ Մակրոնին

Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները վերջին տարիներին հասել են աննախադեպ մակարդակի՝ ձեռք բերելով ռազմավարական բովանդակություն, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի Ազգային տոնի առթիվ նախագահ Էմանյուել Մակրոնին հղած ուղերձում:

Փաշինյանն նշել է, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Ֆրանսիայի առանցքային դերակատարությունն ու հետևողական աջակցությունը Եվրոպական միության հետ գործընկերության խորացման, Հայաստան–ԵՄ համագործակցության օրակարգի ընդլայնման, ինչպես նաև ժողովրդավարական բարեփոխումների և ինստիտուցիոնալ զարգացման գործում։

Վարչապետը վերստին ընդգծել, որ բարձր է գնահատում Ֆրանսիայի և անձամբ Էմանյուել Մակրոնի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, դիմակայնության ամրապնդմանը և ժողովրդավարական զարգացմանը։

XS
SM
MD
LG