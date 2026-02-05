Հանրապետական կուսակցության բողոքի ակցիան՝ ԱԺ դիմաց

Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հայաստանյան այցին զուգահեռ ընդդիմադիր Հանրապետական կուսակցությունը բողոքի ակցիա է հրավիրել Ազգային ժողովի դիմաց:
Կազմակերպիչները ակցիայի ընթացքում ոչ միայն Բաքվի բանտերում պահվող հայերի հարցն են բարձրաձայնում, այլ նաև պնդում, որ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական հետապնդման են ենթարկում ընդդիմախոսներին:
Նրանք պահում են «Ալիևի բանտարկյալներ» և «Ազատ արձակեք քաղբանտարկյալներին» գրությամբ պաստառներ:
«25 տարի առաջ Հայաստանն անդամակցեց Եվրոպայի խորհրդին: Մենք հույս ունեինք, որ եվրոպական ինտեգրման ճանապարհը մեր երկրին բերելու է ազատություն, արժանապատվություն, հավասարություն, բարեկեցություն: 25 տարի անց փաստում ենք, որ այդ ամբողջը փուչիկ է, կեղծ է, եվրոպական կառույցները Եվրոպական խորհրդից մինչև Եվրոպական հանձնաժողով, Եվրոպական պարլամենտից մինչև Եվրոպական օմբուդսմեն կույր են, խուլ են և համր», - հայտարարեց Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը:
Աշոտյանը նշեց. «Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, հայ ժողովուրդը դրա մասին գիտի, և որևէ միջազգային կառույց, որքան էլ նախկինում հեղինակավոր է եղել կամ դիտվել Հայաստանում, չունի հայ ժողովրդից ավելի բարձր իրավասություն արձանագրելու նման ամոթ ու նման ցավ»:
Հայաստանի իշխանությունները հերքում են քաղաքական հետապնդումների մասին պնդումները, վստահեցնում, որ այս ամենը իրավական գործընթաց է: