Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հասարակություն

Գյումրիում տնակներից ազատվելու ծրագրերը դարձյալ հետաձգվում են

Գոհար Խաչատրյան տնակը Գյումրիում
Գոհար Խաչատրյան տնակը Գյումրիում

38 տարի առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքներն ամբողջությամբ վերացնելու ծրագրերը դարձյալ հետաձգվում են՝ այս անգամ հավանաբար ևս հինգ տարով: Գյումրիում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, երբ վարչապետ Փաշինյանին բնակարանի խնդրով դիմեցին, նա վերջնաժամկետ նշեց 2031 թվականը, այսինքն՝ մինչև հաջորդ ընտրությունները. - «2031 թվին պտի Գյումրիում դոմիկ չլնի»:

Այնինչ հենց Փաշինյանի կառավարությունն էր խոստացել անօթևանության խնդիրը լուծել մինչև 2027 թվականը: Ընդհանրապես այս հարցն ակտիվանում է հիմնականում համապետական ընտրությունների ժամանակ: Աղետի գոտին վերականգնելու սովետական կիսավարտ ծրագիրը ավարտելու խոստում տվել են Հայաստանի բոլոր կառավարությունները: Գործող կառավարությունը փայտե տնակներից ազատվելու որոշումը կայացրել էր 2022 թվականին, բայց վերջին չորս տարում պետական մակարդակով բնակարանային որևէ ծրագիր չի իրականացվել: Միայն «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամն է չորս շենք կառուցել տնակում ապրող անապահով ընտանիքների համար:

Պաշտոնական տվյալներով՝ այս պահին միայն Գյումրիում 2 հազար 465 տնակ կա հաշվառված, բայց պետությունը փոխհատուցման պարտավորություն է ստանձնել միայն 596 ընտանիքի նկատմամբ:

Երեկ այս հարցը Կառավարությունում է քննարկել, բայց թե կոնկետ ինչ է որոշվել, ինչ ճանապարհով են լուծելու հարցը, վարչապետի գրասենյակը մանրամասներ չի հայտնել:

Գյումրիի տարբեր թաղամասերում ժամանակավոր կացարաններում տարբեր կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներ են ապրում: Ոմանք տուն են ստացել, վաճառել ու կրկին տնակում հայտնվել:

Գոհար Խաչատրյանը երկրաշարժին բնակարան չի կորցրել, վարձով է ապրել, բայց քանի որ հինգ անչափահաս երեխա է ունեցել, առաջնահերթ բնակարան են հատկացրել:

«Բազմազավակ եմ եղել, չորս սենյակի մեջ էի գրանցված, լավ կհիշեմ էսօրվա պես, 98 համարն է եղել, հետո գնացել եմ քաղաքապետարան, թե՝ «մենք հմի չունենք, չորս սենյականոց ոչ մի տեղ չկա, ունենք հիմա երկու սենյականոց, բեր երկուսը տանք», երկուսը թողին հերթի մեջ: Հետո էլ գնացի դիմեցի՝ ասեցին՝ «չկա, ստացել ես»: Ասի՝ չորս սենյակի տեղը երկուս եմ ստացել: Պրծավ, ու վսյո», - «Ազատության» հետ զրույցում պատմեց կինը:

Երկու սենյականոցը վաճառել է որդու մահից հետո ու այս տնակում է ապրում արդեն 27 տարի: Ծանուցում ստացել է, որ տնակը պետք է ազատի, բայց չգիտի ուր գնա. - «Ես առնեմ ո՞ւր էրթամ, էս երեխեքին: Լավ է որ դոմիկս կմնամ, երբ որ եղավ՝ եղավ»:

Բնակարան ստացած, վաճառած, ապա տնակ տեղափոխված ընտանիքներին մեկ տարվա վարձավճար է առաջարկվելու: Դրանից հետո արդեն ամեն մեկն ինքն իր գլխի ճարը պետք է տեսնի: Սոցիալապես անապահով ընտանիքն ի վիճակի չէ հետո ո՛չ բնակարանի վարձ տալ, ո՛չ առավել ևս բնակարան գնել:

«Աշխատանք չկա, ոչ մի բան չկա, ի՞նչ անեմ ես: Թող գոնե էս հմիկվա պետությունը ընդառաջե երկու սենյակը մեզ», - ասում է Գոհար Խաչատրյանը:

Տիկին Գոհարի հարևաններն են Հակոբյանները: 11-հոգանոց ընտանիքը տնակում այլևս չի տեղավորվում: Մի մասը վարձով տուն է տեղափոխվել: Մյուսները 37 տարի արդեն քայքայված տնակում են ապրում, խոնավության մեջ ու կոմունալ տարրական պայմաններից զուրկ: Երկրաշարժի ժամանակ նրանք էլ բնակարան չեն կորցրել, հետևաբար՝ անօթևանի կարգավիճակ չունեն:

Հակոբյանների տնակը Գյումրիում
Հակոբյանների տնակը Գյումրիում

«89 թվականից հենց ստեղ եմ ապրել մինչև առ էսօր: Երեխեքս պուճուր էին, մսուրահասակ, ամուսնացել են, հմի իրանց բալիկներն են արդեն ծնվել, մեծացել, էստեղ», - «Ազատությանը» ասաց Սիրանուշ Հակոբյանը:

Նա ևս պնդում է, որ առանց պետության օգնության ի վիճակ չեն լինի բնակարանի հարցն ինքնուրույն լուծել. - «Ու մարդիկ կըսեն՝ էս տարի է՞լ տան հույս չեղավ, էս տարի է՞լ մե բանըմ չեղավ: Էլի կըսեմ՝ ուղղակի հույսս վերև Աստված ու մեր պետական այրերը, հնարավորության սահմանում, ուղղակի խնդրում եմ, մե որևէ հնարըմ բնակարանային: Բայց գումարային հնարավորություն չունիմ ես՝ որևէ գումար ծախսելու»:

Փոխհատուցում չստացած ընտանիքներին կա՛մ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվելու, կա՛մ սոցիալական բնակարան: Սա Կառավարության նախորդ որոշմամբ է սահմանված: Մինչև 2031 թվականն արդյոք կվերանայվեն տնակներում ապրող ընտանիքների նկատմամբ մոտեցումները, առայժմ հստակ չէ: Հստակ է, որ Կառավարությունն արդեն պետք է ապամոնտած լիներ խարխուլ տնակները, մինչդեռ երեկ պաշտոնյաները դեռ քննարկում էին և՛ փոխհատուցման տրամադրման, և՛ տնակների ապամոնտաժման մեխանիզմները, որպեսզի «խնդիրը վերջնական լուծում ստանա»:



Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG