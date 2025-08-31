Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գրետա Թունբերգը միացել է Գազա օգնություն տանող նավախմբին

Շվեդ բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը միացել է Գազայի համար օգնություն տեղափոխող նավախմբին:

Նավերը կիրակի օրը դուրս են եկել Բարսելոնայից՝ նպատակ ունենալով կոտրել Իսրայելի ծովային շրջափակումը և սնունդ ու այլ մարդասիրական մատակարարումներ հասցնել ավերված հատված։

Բարսելոնայի նավահանգստում հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել՝ ճանապարհելու նավերը:

Շվեդ ակտիվիստը հունիսին նույնպես փորձել էր կոտրել Իսրայելի երկարամյա շրջափակումը՝ այլ ակտիվիստների հետ Գազա նավարկելով։ Իսրայելի ուժերը գրավել էին նրանց նավը և արտաքսել Թունբերգին ու մյուսներին։

Գազայի համար հավաքվել է մոտ 250 տոննա սնունդ տեղական խմբերի և բնակիչների կողմից։ Բարսելոնայից դուրս եկած նավերին ճանապարհին միանալու են ուրիշները:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG