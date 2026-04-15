Գնաճը խժռո՞ւմ է եկամուտները

Անցած ամիս, երբ հարևան Իրանում ռազմական գործողություններ էին, Հայաստանում, ինչպես և սպասվում էր, թանկացումների տեմպն ավելի արագացավ:
Արդեն հասանելի են պաշտոնական տվյալները: Հատկապես ծանր է սննդամթերքի թանկացումների բեռը: Անցած ամիս խանութներում ու սուպերմարկետներում մթերքը վաճառել են միջինը 7.8 տոկոսով ավելի բարձր գներով, քան մեկ տարի առաջ: Մեկ տարում տավարի միսը թանկացել է ավելի քան 15 տոկոսով, հացը՝ 3, մակարոնեղենն՝ ավելի քան 9, կաթը՝ 5.5, մրգերը՝ գրեթե 5, ձուն՝ ավելի քան 30 տոկոսով: Ցանկը դեռ երկար կարելի է շարունակել:
Փորձենք հասկանալ, թե վերջին հինգ տարվա ընթացքում ընդհանրապես ապրուստը որքան է թանկացել Հայաստանում:
«Ազատության» հաղորդումը՝ ստորև.