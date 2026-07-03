Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գերմանիայի հավաքականի մարզիչը հրաժարական կներկայացնի

Գերմանիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Յուլիան Նագելսմանն առաջիկայում հրաժարական կներկայացնի։ Այս մասին հաղորդում է գերմանական Bild պարբերականը՝ նշելով, որ Նագելսմանի հեռացման պատճառը հավաքականի անհաջողությունն էր աշխարհի առաջնության ընթացքում։

Օրերս Գերմանիայի հավաքականը պարտվել էր առաջնության 1/16-րդ եզրափակիչում՝ զիջելով Պարագվայի թիմին։ «Նագելսմանի ճակատագիրը վճռվել է Գերմանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի՝ Ֆրանկֆուրտում գտնվող կենտրոնակայանում հինգշաբթի օրը կայացած երեքժամանոց դռնփակ քննարկումից հետո»,- տեղեկացնում է Bild-ը։

Նույն աղբյուրի տեղեկություններով՝ կամավոր վաղաժամ հրաժարականի դիմաց Գերմանիայի հավաքականի մարզիչը 7 միլիոն եվրոյի փոխհատուցում կստանա։

XS
SM
MD
LG