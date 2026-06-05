Գերիների փոխանակում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև

Ուկրաինան և Ռուսաստանը գերիների հերթական խմբերն են փոխանակել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով՝ այսօր Ռուսաստանից հայրենիք է վերադարձել 185 գերեվարված զինծառայող և մեկ քաղաքացիական անձ։
«Զինվորականները ներկայացնում են տարբեր զորատեսակներ՝ Ուկրաինայի Զինված ուժերը, Պետական սահմանապահ ծառայությունը և Ազգային գվարդիան»,- հայտարարել է Զելենսկին։
Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ ուկրաինական գերությունից վերադարձել են 185 ռուս զինծառայողներ։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ գերիների փոխանակումը հնարավոր է դարձել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։