Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հասարակություն

Գազն ու բենզինը կրկին թանկանում են

Գյումրիում այսօր հեղուկ գազի լցակայանների մեծ մասում գազ չկար, որոշներում լիցքավորիչները պարզապես անջատված էին, մյուսներում էլ թեև անջատված չէին, բայց կրկին գազ չկար: Լցակայաններից մեկում դեռ հնարավոր էր 200 դրամով հեղուկ գազ լիցքավորել:

«Ազատության» տեսախցիկը նույն պատկերն այսօր արձանագրել է Երևանում ու Վանաձորում: Ընդ որում, Երևանում եթե վաճառվում է, ապա Գյումրիից թանկ՝ 230-250 դրամով: Վարորդները փաստում են, որ երեք օրում հեղուկ գազը թանկացել է 30-50 դրամով:

Այսօր նկատվեց նաև բենզինի թանկացում: Լցակայաններում տարբեր գներ էին. ադրբեջանական բենզին ներկրած ընկերությունների լցակայաններում 465- 485 դրամ էր, մյուսներում՝ 500-520 դրամ: Մայրաքաղաքում բենզինի մեկ լիտրը սկսվում է 520-ից, հասնում մինչև 680 դրամի՝ կախված տեսակից: Այստեղ էլ թանկացումը 20-30 դրամով է:

Մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովն արդյոք դիտարկում է հեղուկ գազի և բենզինի շուկայում արձանագրված գնաճը՝ կառույցից փոխանցել են. «Բենզինի շուկայում վերջին ժամանակահատվածում գների բարձրացումը պայմանավորված է բորսայում գնի բարձրացմամբ: Տնտեսվարողները հանձնաժողովին տեղեկացրել են, որ բարձրացումը պայմանավորված է ձեռքբերման գնի փոփոխությամբ: Տեղեկացնում եմ նաև, որ Մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովը մշտապես հետևում է բենզինի շուկայում տեղի ունեցող փոփոխություններին»:

Հեղուկ գազի շուկան հանձնաժողովը չի դիտարկում, քանի որ այն մրցակցային են համարում, 180-ից ավելի կազմակերպություն է Հայաստան հեղուկ գազ ներկրում: Էկոնոմիկայի նախարարությունից հրաժարվեցին մեկնաբանել վառելիքի շուկայում արձանագրված գնաճը:

Հայաստանը հեղուկ գազ ներմուծում է հիմնականում Իրանից ու Ռուսաստանից: Ռուսաստանից այս պահին հեղուկ գազի չի մատակարարվում, քանի որ Լարսի անցակետը փակ է: Լարսում գտնվող վարորդներն «Ազատությանը» փոխանցեցին, որ ձնահյուսի վտանգ կա: Թե երբ կվերաբացվի անցակետը, իրենք էլ չգիտեին:

Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի դիտարկմամբ՝ վառելիքի շուկայում գնաճը 2 հիմնական պատճառ ունի: Առաջինը նավթամթերքի համաշխարհային գնաճն է: Երկրորդն արդեն Հայաստանի ներսում վառելիքի հիմնական ներկրողներն են գին որոշում:

Վառելիքի գնաճը շղթայական թանկացումների կհանգեցնի, համոզված է մասնագետը: Հատկապես գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկին դա կազդի գյուղմթերքի ինքնարժեքի վրա:

Այս իրավիճակում, տնտեսագետն ասում է, Հայաստանը պետք է ընդլայնի վառելիքի ներկրման երկրները:

Ամբողջական տարբերակը՝ ռեպորտաժում.

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

XS
SM
MD
LG