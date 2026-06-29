Գալուզին․ Մոսկվան և Բաքուն կարգավորել են AZAL ինքնաթիռի կործանման հետ կապված բոլոր հարցերը

Մոսկվան և Բաքուն կարգավորել են «Ադրբեջանական ավիաուղիներ» (AZAL) ավիաընկերության ինքնաթիռի՝ 2024 թվականի դեկտեմբերին Ակտաուի մերձակայքում տեղի ունեցած կործանման հետևանքների հետ կապված բոլոր հարցերը։
Այս մասին RTVI-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինը։
Նա հրաժարվել է մանրամասներ հայտնել։
«Ինչպես գիտեք, մենք կարգավորել ենք ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանման հետևանքների հետ կապված բոլոր հարցերը։ Սակայն դրանք վերաբերում են կոնկրետ մարդկանց, որոնք վերապրել են այդ ծանր ողբերգությունը և կրել անփոխարինելի կորուստ։ Այդ պատճառով, անկեղծ ասած, չէի ցանկանա այժմ մանրամասների մեջ մտնել», նշել է ՌԴ արտգործնախարարի տեղակալը։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում ճգնաժամ սկիզբ առավ 2024-ի դեկտեմբերին Ակտաուի մոտ «Ադրբեջանական ավիաուղիներ»-ի օդանավի կործանումից հետո, որի հետևանքով 38 մարդ էր զոհվել:
Ըստ քննության՝ Գրոզնիում վայրէջքի պատրաստվող օդանավը խոցել էր Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգը:
Ռուսաստանի նախագահը ադրբեջանցի գործընկերոջից ներողություն էր խնդրել, խոստացել, որ ռուսական կողմը կփոխհատուցի ողբերգության համար, պատասխանատուների գործողություններին իրավական գնահատական կտրվի։