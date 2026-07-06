Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ֆրանսիայում անտառային հրդեհների պատճառով հազարավոր մարդիկ տարհանվել են իրենց տներից

Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտքում մոլեգնող անտառային հրդեհի պատճառով 10,000 մարդ տարհանվել է: Պաշտոնյաները հայտնել են, որ ուժեղ քամիները կարող են ավելի բորբոքել հրդեհը։

Հաղորդվում է, որ հրդեհն այրել է մոտ 4,600 հեկտար տարածք Ֆրանսիական Պիրենեյների ստորոտներում:

«Այս առավոտ պայմանները կրկին վատթարացել են», - նախազգուշացրել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը TF1 ֆրանսիական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։

Ֆրանսիայում և ամբողջ Արևմտյան Եվրոպայում մայիսին և հունիսին գրանցված շոգի պատճառով հսկայական տարածքներ են այրվել։

XS
SM
MD
LG