Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Սպորտ

ՖԻՖԱ-ն հրաժարվեց աշխարհի առաջնությունների իրավունքների վաճառքի ծրագրերից

Ավելացրեք մեզ Google-ում
ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինո, արխիվ
ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինո, արխիվ

Ֆուտբոլային ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիան՝ ՖԻՖԱ-ն հրաժարվել է աշխարհի առաջնությունների իրավունքների մի մասը մասնավոր ներդրողների վաճառելու ծրագրերից, հայտարարել է կազմակերպության նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն:

«Ուշադրությամբ լսելով բոլոր կարծիքները՝ մենք եկանք եզրակացության, որ նախագիծն այնպիսի բնույթի տարաձայնություններ է հարուցել, որոնք, անկախ աջակցության մակարդակից, այլևս չեմ համապատասխանում սկզբնապես առաջադրված նպատակի շահերին», - հայտարարել է Ինֆանտինոն:

Հուլիսի վերջին Ինֆանտինոն հայտարարել էր FIFA Forward Enterprise ընկերություն ստեղծելու ծրագրերի մասին, որին նախատեսվում էր փոխանցել ՖԻՖԱ-ի գլխավոր մրցաշարերի առևտրային և օպերացիոն գործառույթները: Այդ կառույցի շուրջ 20 տոկոսը նախատեսվում էր վաճառել մասնավոր ներդրողներին:

Պոտենցիալ ներդրողների թվում էր Thrive Eternal ընկերությունը, որի հիմնադիրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների եղբայր Ջոշուա Քուշներն է:

Այդ ծրագրերը ֆուտբոլի բազմաթիվ ազգային ֆեդերացիաների քննադատությունը հարուցեցին, իսկ Ֆուտբոլային ասոցիացիաների եվրոպական միությունը՝ ՈՒԵՖԱ-ն որոշեց բոյկոտել ՖԻՖԱ-ի մրցաշարերը, եթե կազմակերպությունը չհրաժարվի իր պլաններից: Նման հայտարարությամբ հանդես եկան նաև Եվրոպայի առաջատար ֆուտբոլային ակումբները:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG