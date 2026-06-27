Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ֆիդանն ու Բայրամովը քննարկել են տարածաշրջանային «անվտանգության ներկա իրավիճակը»

Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։

Նշվում է, որ Ֆիդանն ու Բայրամովը մտքեր են փոխանակել՝ «տարածաշրջանում անվտանգության ներկա իրավիճակի, հետպատերազմյան շրջանում ընթացող գործընթացների, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության ապահովմանն ուղղված քայլերի շուրջ»։

Ադրբեջանի ԱԳՆ-ից հայտնել են, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև դաշնակցային հարաբերությունները, երկկողմ ռազմավարական համագործակցության օրակարգը, միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների շրջանակում փոխգործակցության և համակարգման հարցերը։


XS
SM
MD
LG