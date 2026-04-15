Եվրոպական հանձնաժողովը 1.07 մլրդ եվրո կներդնի 57 պաշտպանական նախագծերում

Եվրոպական հանձնաժողովը 1.07 միլիարդ եվրո կներդնի 57 պաշտպանական նախագծերում։ Խոսքն այնպիսի ռազմավարական ոլորտների մասին է, ինչպիսիք են արհեստական բանականությունը, կիբեռանվտանգությունը, անօդաչու սարքերը և հակադրոնային համակարգերը։
Հանձնաժողովի տվյալներով՝ այդ գումարը 2021-2027 թվականների համար նախատեսած 7.3 միլիարդ եվրոյի ֆոնդի մաս է կազմում։
Ներդրումները աջակցում են European Commission-ի «Defence Readiness Roadmap 2030» ծրագրի նպատակներին, որը նախատեսում է ֆինանսավորում չորս խոշոր պաշտպանական նախաձեռնությունների համար՝ եվրոպական դրոնային պաշտպանություն, արևելյան սահմանների վերահսկում, եվրոպական օդային վահան և եվրոպական տիեզերական վահան։
ԵՄ-ն նաև խորացնում է համագործակցությունը Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության հետ։ Այդ նախաձեռնություններից մեկը՝ Project STRATUS-ը, կստեղծի արհեստական բանականությամբ աշխատող կիբեռպաշտպանական համակարգ՝ ուղղված դրոնների խմբերի պաշտպանությանը։
Ընտրված նախագծերին մասնակցում է 634 կազմակերպություն՝ ԵՄ 26 անդամ երկրներից և Նորվեգիայից։