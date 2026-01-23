Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Եթե դիտորդը խախտի քաղաքական չեզոքությունը, կզրկվի հավատարմագրից. օրենքն ընդունվեց

Ընտրություններից հինգ ամիս առաջ իշխող ուժը դիտորդական կազմակերպություններին, այսպես ասած, զսպող նախագիծ ընդունեց: Եթե ընտրության փուլում դիտորդ կազմակերպությունները չպահպանեն քաղաքական չեզոքությունը, կզրկվեն հավատարմագրից:

Իշխող ՔՊ-ն այս մի նախագծի համար արտահերթ նիստ էր հրավիրվել, քննարկեցին ու ընդունեցին հրատապ ռեժիմով: Ընդդիմադիրները չմասնակցեցին ոչ քննարկմանը, ոչ էլ քվեարկությանը: «Հայաստան» խմբակցությունը դեռ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստում է առաջարկել նախագիծը բերել հանրային քննարկումից հետո միայն: ՔՊ-ն մերժել է, «Հայաստանն» էլ բոյկոտեց նիստը:

«Սա հերթական փորձն է ընտրական գործընթացներն ամբողջությամբ իշխանության վերահսկողության տակ բերելուն ու ընտրակեղծիքներն օրինականացնելուն միտված», - նշեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը:

Ընտրական օրենսգրքով էլ է սահմանված, որ դիտորդները պետք է անաչառ ու անկողմնակալ լինեն, այս նախագծով հնարավորություն է ստեղծվում խախտման դեպքում զրկել հավատարմագրից. «Նախագծի հիմնական նպատակը հենց այդ մեխանիզմների սահմանում է, այսինքն, արդեն գործող կանոնի հստակեցումը և արդեն առկա մեխանիզմների ընդլայնումը, որպեսզի այս կանոնները կարողանան դառնալ իրապես գործուն»:

«Որևէ կերպ, որևէ ձևով չեն կարող իշխանություններին ոչ հաճելի գնահատական հնչեցնել, հնչեցրեցին, նույն պահին որակում են որպես դիտորդական առաքելության սկզբունքներին հակասող գործողություն ու զրկում են նրանց այդ կարգավիճակից», - ասաց Արծվիկ Մինասյանը:

Ընդդիմադիր Մինասյանը համոզված է՝ այս փոփոխությամբ խոչընդոտներ են ստեղծում ոչ իշխանահաճո կազմակերպությունների համար: Ընդդիմադիր պատգամավորը քննադատում է՝ անտեսել են միջազգային կազմակերպությունների սկզբունքները, որ մինչև խորհրդարանում քննարկելը պետք է հանրային լայն քննարկում լիներ:

«Սա անընդունելի է, հակասում է միջազգային պարտավորություններին: Վենետիկի հանձնաժողովը ժամանակին ասել է, որ ընտրական օրենսդրության մեջ սկզբունքային կարևորագույն հարցերի մասով տարուց շուտ խորհուրդ չի տրվում իրականացնել փոփոխություն», - ընդգծեց Մինասյանը:

Իսկ ի՞նչն են խախտում համարում, ի՞նչ չափորոշիչներ կան, ովքե՞ր են որոշելու՝ որ դիտորդն է անաչառ, որը՝ կողմնակալ: Չափանիշների մասին առայժմ հստակ ոչինչ չկա:

«Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գնահատման տիրույթում է», - ասաց իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը:

Արծվիկ Մինասյանը հարցնում է. «Առանց չափանիշի ո՞նց ես գնահատում: Որպես կանոն այդ զրկումները տեղի են ունենալու իշխանությունների այլանդակությունները բարձրաձայնող դիտորդական առաքելությունների համար»:

Դիտորդների քաղաքական չեզոքությունը որոշող Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ՔՊ-ի նախկին պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն է: Նա Փաշինյանի թերթում երկար տարիներ լրագրող է աշխատել, Փաշինյանի ուժով խորհրդարան եկել, ապա տեղափոխվել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: Թեև Հովակիմյանը վերջերս վստահեցրել էր՝ ԿԸՀ նախագահի պաշտոնում քաղաքական չեզոքությունը չի խախտել ու չի խախտելու, ընդդիմադիր պատգամավորը համոզված է՝ ԿԸՀ-ն չի կարող անկողմնակալ որոշումներ կայացնել:

«Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամբողջությամբ իշխանության կարգավորման ու վերահսկողության ներքո է», - ասաց Մինասյանը:

Իշխանական պատգամավորը ուղիղ հայտարարեց՝ այդ նախագծի պատճառը իշխանությանը քննադատող «Հայաքվե» դիտորդական կազմակերպությունն է, որ, նրա պնդմամբ, իշխող ՔՊ-ի դեմ քարոզչություն է արել Գյումրիի ու Վաղարշապատի ընտրություններում:

«Մասնավորապես «Հայաքվե» դիտորդական առաքելությունը և վերջինիս դիտորդները չեն պահպանել քաղաքական չեզոքության կանոնները ու նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում իրականացրել են ակտիվ քարոզչություն հիմնականում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության դեմ», - նշեց ՔՊ-ական պատգամավորը:

Դիտորդական առաքելության կամ անդամների չեզոքությանը ուշադրության կենտրոնում կլինի ԿԸՀ-ում հավատարմագրվելուց հետո: Եթե դրանից ամիսներ առաջ, կազմակերպության որևէ անդամ քաղաքական դիրքորոշում է ունեցել, խնդիր չէ: Եվ եթե կազմակերպության անդամներից մեկն է խախտում քաղաքական չեզոքությունը, ապա այդ մեկն է զրկվում դիտորդական առաքելության հավատարմագրից: Կազմակերպության հավատարմագիրը ուժը կորցրած կլինի, եթե անդամների մեծամասնությունը խախտի քաղաքական չեզոքությունը:






Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG