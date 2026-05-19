Էստոնիայում անօդաչու թռչող սարք է խոցվել

«Էստոնիայի օդային տարածքում անօդաչու թռչող սարք է խոցվել», - հաղորդում է այդ երկրի հանրային հեռուստաընկերությունը՝ վկայակոչելով պաշտպանության նախարար Հաննո Պևկուրին։
Նախարարի խոսքով՝ անօդաչուն խոցվել է Էստոնիայի հարավում՝ Վիրտսյարվ լճի մերձակայքում։
«Դրոնի տեղաշարժի մասին առաջին տեղեկությունները մենք ստացել ենք Լատվիայի պաշտպանության ուժերից։ Դրանից հետո ՆԱՏՕ-ի բալթյան առաքելության կազմում գործող կործանիչներից մեկը խոցել է ԱԹՍ-ն», - հայտարարել է նախարարը՝ չբացահայտելով, սակայն, թե որ երկրի դրոնն է դա եղել և որ ուղղությամբ է շարժվել։