Էստոնիան հայտարարել է, որ ռուսական կործանիչները խախտել են իր օդային տարածքը

Էստոնիան հայտարարել է, որ երեք ռուսական կործանիչներ խախտել են իր օդային տարածքը։ Ըստ բալթյան երկրի պաշտոնական աղբյուրների՝ այսօր առավոտյան երեք ռուսական ՄիԳ-31 կործանիչներ Ֆինլանդական ծոցի Վայնդլո կղզու մերձակայքում մոտ 12 րոպե թռիչքներ են իրականացրել Էստոնիայի օդային տարածքում։
Ի նշան բողոքի՝ Էստոնիայի արտգործնախարարություն է կանչվել Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։
«Ռուսաստանը այս տարի չորս անգամ խախտել է Էստոնիայի օդային տարածքը, ինչն ինքնին անընդունելի է, բայց այսօրվա խախտումը, որի ընթացքում երեք կործանիչներ ներխուժել են մեր օդային տարածք, աննախադեպ դաժան է», - հայտարարել է էստոնական դիվանագիտության ղեկավար Մարգուս Ցախնան։