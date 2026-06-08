Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Ես հնարավորինս շուտ կգամ Հայաստան». Կոս

«Ես հնարավորինս շուտ կգամ Հայաստան. Եվրոպայի համերաշխությունը Հայաստանի հետ ուժի մեջ է»,- շնորհավորելով Նիկոլ Փաշինյանին, ասել է ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը՝ շարունակելով. - «Ռուսաստանի կողմից լայնածավալ ճնշումների և միջամտության պայմաններում այս հաղթանակը վերահաստատում է հայ ժողովրդի ընտրությունը՝ հօգուտ ուժեղ, ինքնիշխան և անկախ Հայաստանի»:

«Այսօր մենք նաև սկսում ենք մեր աշխատանքը ԵՄ-Հայաստան նոր աշխատանքային խմբի շրջանակում՝ մեր գործընկերությունն էլ ավելի խորացնելու համար»,- ընդգծել է ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը:

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել է ընտրությունների նախնական արդյունքները, ըստ որոնց՝ ձայները բաշվում են հետևյալ կերպ.

«Քաղաքացիական պայմանագիր» - 727 հազար 827 ձայն, 49.825 տոկոս;

«Ուժեղ Հայաստան» - 340 հազար 88 ձայն, 23.281 տոկոս;

«Հայաստան» դաշինք - 145 հազար 113 ձայն, 9.934 տոկոս;

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն - 58 հազար 378 ձայն, 3.996 տոկոս:

Ըստ այս նախնական արդյունքների՝ ԲՀԿ-ին 0.004 տոկոս չի բավարարում անցողիկ 4 տոկոսի շեմը հաղթահարելու համար: «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության նախընտրական շտաբը հայտարարել է, որ դիմելու է վերահաշվարկի համար:

XS
SM
MD
LG