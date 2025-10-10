Մատչելիության հղումներ

2023-25-ին ապօրինի գույքի բռնագանձման շրջանակում պետությանն է փոխանցվել 32 անշարժ և 2 շարժական գույք

2023-2025 թվականներին Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և պետական շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում Պետական գույքի կառավարման կոմիտեին է փոխանցվել 32 միավոր անշարժ գույք և 2 տրանսպորտային միջոց:

Պետգույքի կառավարման կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն՝ վերը նշվածից 18 միավոր անշարժ գույք ամրացվել է կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվել այլ պետական մարմինների, 4-ն օտարվել է կամ տրամադրվել վարձակալությամբ, 11-ը գտնվում է օտարման կամ վարձակալությամբ տրամադրման գործընթացի տարբեր փուլերում, մեկ միավոր անշարժ գույքի վերաբերյալ շրջանառվում է Կառավարության որոշման նախագիծ։

Օտարման կամ վարձակալության ենթակա գույքը ներկայացված է պետական գույքի էլեկտրոնային աճուրդի պաշտոնական կայքում, նշված է հաղորդագրությունում:


