Երևանը Բաքվին կոչ է անում չօգտագործել «Զանգեզուրի միջանցք» տերմինը

ՄԱԿ-ի ամբիոնից Հայաստանի վարչապետի տարակուսանքից երկու օր էլ չէր անցել, Ադրբեջանի վարչապետն իր ելույթում կրկնեց «Զանգեզուրի միջանցք» տերմինը:
Ալի Ասադովը նաև հավելել է, որ տարածաշրջանում առկա նոր իրողությունները հաշվի առնելով սկսվում է ակտիվ աշխատանքը «նոր Զանգեզուրի միջանցքի» ուղղությամբ, որը կմիավորի Ադրբեջանը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, հաղորդում է «Ազերթաջ» գործակալությունը:
Հայաստանի կառավարությունից փոխանցեցին, որ Ալի Ասադովին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է արձագանքել: ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների նիստը Բելառուսում էր, դրան Գրիգորյանը հեռավար է մասնակցել:
«Փոխվարչապետն Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի ելույթին ի պատասխան հայտնել է, որ հարկ է ձեռնպահ մնալ «Զանգեզուրի միջանցք» տերմինի օգտագործումից՝ հավելելով, որ երկրների միջև ստորագրված բարձր մակարդակի փաստաթղթերի համաձայն ապաշրջափակման համատեքստում պետք է օգտագործել «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» սահմանումը», - տեղեկացրեցին Հայաստանի կառավարությունից:
«Ադրբեջանի նախագահը, ում հետ ընդունել ենք Վաշինգտոնի հռչակագիրը, դրանից հետո մի քանի անգամ, այդ թվում՝ այս ամբիոնից, օգտագործել է այպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցք» արտահայտությունը: Նման արտահայտություն Վաշինգտոնում համաձայնեցրած փաստաթղթերում չկա, Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում կամ փաստաթղթերում երբեք չի եղել։ Կարծում եմ` իմաստ ունի, որ ադրբեջանցի գործընկերս պարզաբանի, թե ինչ նկատի ունի այդ արտահայտությունը օգտագործելով, որովհետև հայաստանյան իրականության մեջ դա ընկալվում է որպես տարածքային պահանջ Հայաստանից և կոնֆլիկտային խոսույթի հետ է ասոցացվում», - ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
Հայաստանի վարչապետի այս հարցադրումից երեք օր անց՝ Ադրբեջանից չկա հրապարակային պատասխան, իսկ Բաքուն ոչ միայն ներքին քննարկումներում, այլև միջազգային հարթակներում «Թրամփի ուղին» համառորեն շարունակում է «Զանգեզուրի միջանցք» կոչել:
«Բացարձակ ոչինչ միջանցքի մասին չէ՝ ո՛չ բովանդակությունը, ո՛չ անունը, դրա համար մենք էլ ենք ուզում հասկանանք, ուղիղ պատասխան ենք ուզում լսենք և հասկանանք՝ ի՞նչ է դա», - ասաց Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը:
Հայաստանի վարչապետը մինչև վերջերս խաղաղությունն այլևս կայացած փաստ էր համարում, իսկ այսօր Բաքվից պատասխան է ակնկալում չվերանայած հռետորաբանության վերաբերյալ: Այսօր նրա թիմակից Հասմիկ Հակոբյանն ասաց՝ պատասխան պետք է հնչի, որի վրա կկառուցեն իրենց հետագա քաղաքականությունը:
«Սա միայն Նիկոլ Փաշինյան - Իլհամ Ալիև հարաբերություններ չեն, սա երկու ազգերին վերաբերող, երկու պետություններին վերաբերող, մեր ներկային և ապագային վերաբերող հարց է շատ կարևոր, և դրա համար մենք չենք ուզում ենթադրություն անել, ուզում ենք ստանալ պատասխան, ըստ այդմ շարժվել առաջ», - ընդգծեց Հակոբյանը: