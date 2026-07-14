Երևանում 17 անձ բերման է ենթարկվել ոստիկանություն՝ ապօրինի կայանտեղիների և գումար շորթելու կասկածանքով: Այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը՝ կից հրապարակելով նաև տեսանյութ:
Տեղափոխված անձանցից 10-ը կասկածվում են օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտմամբ վճարովի ավտոկայանատեղի կազմակերպելու մեջ, 7-ը՝ այլ անձանցից ապօրինի գումար պահանջելու կամ շորթելու։
Նրանք բերման են ենթարկվել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության և ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի ու համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված համատեղ հսկողական միջոցառման արդյունքում: