Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

3 զոհ, 21 վիրավոր՝ մոսկովյան ռեստորանի մուտքում պայթյունի հետևանքով

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Պայթյունի վայրը, Մոսկվա, 1-ը օգոստոսի, 2026թ․
Պայթյունի վայրը, Մոսկվա, 1-ը օգոստոսի, 2026թ․

Երեկ երեկոյան Մոսկվայի կենտրոնի բարձրակարգ ռեստորանի մուտքում կնոջ մոտ գտնվող ինքնաշեն ռումբի պայթյունի հետևանքով երեք մարդ է զոհվել, առնվազն 21-ը վնասվածքներ են ստացել, հայտնել են ռուսաստանյան իշխանությունները։

Ոստիկանության տվյալներով՝ պայթյունը տեղի է ունեցել ժամը 20-ից րոպեներ առաջ՝ Կուդրինսկայա հրապարակում գտնվող իտալական ռեստորանի մոտ։

Ըստ Ռուսաստանի հակաահաբեկչական կոմիտեի՝ անհայտ կինը փորձել է մտնել Balzi Rossi ռեստորան, սակայն անվտանգության աշխատակիցը նրան թույլ չի տվել, հաղորդում է РИА "Новости" պետական լրատվականը:

Կինը, անվտանգության աշխատակիցը և ռեստորանի հաճախորդներից մեկը մահացել են, փոխանցում է Reuters-ը։

Վիրավորները տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, տեղեկացրել են ոստիկանությունից։

Իրավասու մարմիններն առայժմ չեն մանրամասնում, թե ով կարող էր պատասխանատու լինել դեպքի համար։

"Коммерсантъ"-ը, հղում անելով իր աղբյուրներին, գրում է, որ պայթյունի նպատակն էր սպանել և վնասել ռեստորանի ամառային գոտում գտնվող հաճախորդներին։

Լրատվամիջոցը մանրամասնում է, որ, ըստ ենթադրությունների, ռումբը հեռակառավարվող էր և գործի էր դրվել մեկ ուրիշի կողմից։ Այն կրող կինը, հնարավոր է, տեղյակ չէր, որ իր մոտ գտնվողը պայթուցիկ սարք էր։

Ռեստորանի կայքում նշված էր, որ այն շաբաթ օրը փակ է մասնավոր միջոցառման համար։

XS
SM
MD
LG