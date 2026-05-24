Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստ է աջակցել Իրանի հետ հնարավոր գործարքին

Թուրքիան պատրաստ է ցանկացած տեսակի աջակցություն ցուցաբերել Իրանի հետ հնարավոր համաձայնագրի իրականացման ընթացքում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և տարածաշրջանային առաջնորդների հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։
Էրդողանի գրասենյակը կիրակի օրը հաղորդել է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում նա ասել է՝
«Հորմուզի նեղուցով ազատ անցում ապահովելու վերաբերյալ համաձայնությունը կնպաստի տարածաշրջանի կայունությանը՝ թեթևացնելով համաշխարհային տնտեսությունը»,- մեջբերելով Էրդողանի խոսքը այսօր հայտնել են նրա գրասենյակից։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին հայտարարել է, որ Իրանի հետ պատերազմն ավարտելու համաձայնագիրը «մեծամասամբ բանակցված է» և այժմ «վերջնական ասպեկտներն ու մանրամասներն» են քննարկվում։