Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ենթադրյալ ահաբեկչություն Իսրայելում․ կա զոհ

Լրացված
Իսրայել, արխիվ
Իսրայել, արխիվ

Կենտրոնական Իսրայելում, Արևմտյան ափին մոտ ենթադրյալ ահաբեկչական հարձակումից մեկ մարդ է զոհվել, հինգը վիրավորվել են, հղում անելով իսրայելական շտապբուժօգնության ծառայությանը, հայտնում է Reuters-ը՝ մանրամասնելով, որ զոհը 35 ամյա տղամարդ է։

Ոստիկանությունից տեղեկացրել են, որ ենթադրյալ հրաձիգը «չեզոքացվել է»։

Պաղեստինյան «Համաս» խմբավորումը պաշտպանել է կատարվածը՝ առանց պատասխանատվություն ստանձնելու հրաձգության համար։

Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտնել է, որ անվտանգային իրավիճակի գնահատում է անցկացրել և հետևում է «մահաբեր հրաձգային հարձակմանը»։

Հրաձիգի ինքնության և դրդապատճառների հետ կապված տեղեկություններ առայժմ չեն հաղորդվում։

Reuters-ի փոխանցմամբ՝ ոստիկանության զորքերը դեռ դեպքի վայրում են, խուզարկություն է ընթանում։

XS
SM
MD
LG