Ենթադրյալ ահաբեկչություն Իսրայելում․ կա զոհ

Կենտրոնական Իսրայելում, Արևմտյան ափին մոտ ենթադրյալ ահաբեկչական հարձակումից մեկ մարդ է զոհվել, հինգը վիրավորվել են, հղում անելով իսրայելական շտապբուժօգնության ծառայությանը, հայտնում է Reuters-ը՝ մանրամասնելով, որ զոհը 35 ամյա տղամարդ է։
Ոստիկանությունից տեղեկացրել են, որ ենթադրյալ հրաձիգը «չեզոքացվել է»։
Պաղեստինյան «Համաս» խմբավորումը պաշտպանել է կատարվածը՝ առանց պատասխանատվություն ստանձնելու հրաձգության համար։
Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտնել է, որ անվտանգային իրավիճակի գնահատում է անցկացրել և հետևում է «մահաբեր հրաձգային հարձակմանը»։
Հրաձիգի ինքնության և դրդապատճառների հետ կապված տեղեկություններ առայժմ չեն հաղորդվում։
Reuters-ի փոխանցմամբ՝ ոստիկանության զորքերը դեռ դեպքի վայրում են, խուզարկություն է ընթանում։