Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Էներգետիկ օբյեկտների վրա Ռուսաստանի կողմից ավելի շատ հարձակումներ են սպասվում. Զելենսկի

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ուկրաինական հետախուզությունը ցույց է տվել, թե էներգետիկ օբյեկտների վրա Ռուսաստանի կողմից ավելի շատ հարձակումներ են սպասվում, և որ նման հարվածները դժվարացնում են գրեթե չորս տարվա պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ համաձայնագրի կնքումը։

«Հետախուզական հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ հետագա զանգվածային հարվածներ հասցնել, ուստի անհրաժեշտ է ապահովել, որ բոլոր ՀՕՊ համակարգերը պատշաճ կերպով կարգավորված լինեն», - Reuters-ի փոխանցմամբ՝ ասել է Զելենսկին իր երեկոյան տեսաուղերձում։

Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ ռուսական հարձակումները իրականացվում են տարբեր զինատեսակների համադրությամբ, այդ թվում՝ անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով, ինչը պահանջում է «հատուկ պաշտպանություն և աջակցություն մեր գործընկերների կողմից»։

«Ռուսաստանը չի կարող դիմադրել ձմեռային ցրտի վերջին օրերի գայթակղությանը և ցանկանում է ցավոտ հարված հասցնել ուկրաինացիներին: Գործընկերները պետք է հասկանան սա։ Առաջին հերթին սա վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին», - ասել է նա։

Այսօր Ժնևում նախատեսված է Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցով ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցությունների երրորդ փուլը: Նախորդ երկու փուլերը տեղի էին ունեցել Աբու Դաբիում, սակայն կողմերը չեն բացահայտել հանդիպման վայրի փոփոխության պատճառը։

XS
SM
MD
LG