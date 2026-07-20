Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Եմենի հութիները հայտարարել են Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ ծովային էմբարգո սահմանելու մասին

Հութիների զինված խումբ, արխիվ
Հութիների զինված խումբ, արխիվ

Եմենի՝ Իրանի աջակցությամբ գործող հութիները հայտարարել են Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ ծովային էմբարգո սահմանելու մասին՝ սրելով ԱՄՆ-Իրան պատերազմը։ Ապստամբները չեն նշել, թե ինչպես են պլանավորում կիրառել էմբարգոն։

Եթե ծովային այս շրջափակումն իրագործվի, Սաուդիան Արաբիայի տնտեսությունը կարող է կանգնել նոր խնդիրների առջև՝ զրկվելով ելքից դեպի Կարմիր ծովի նավահանգիստներ, որոնք կենսական նշանակություն ունեն նավթի արտահանման համար, մինչ տարանցումը Հորմուզի նեղուցով մնում է սահմանափակված։

Ակնկալվում է, որ շրջափակումը կվնասի նաև համաշխարհային շուկաներին, որոնք կախված են Սաուդյան Արաբիայից՝ աշխարհի առաջատար նավթ արտահանողից, որը օրական ավելի քան 10 միլիոն բարել է արտադրում։

Լոնդոնում գտնվող Chatham House վերլուծական կենտրոնի գիտաշխատող Ֆարեա ալ-Մուսլիմը նշել է՝ «սրանով, ըստ էության, հութիները փորձում են պատերազմ սկսել Սաուդյան Արաբիայի հետ, իսկ պատերազմը Սաուդիան Արաբիայի մատակարարումների հետ, նշանակում է պատերազմ աշխարհի դեմ»:

Հութի ապստամբները 2014 թվականից ի վեր պատերազմի մեջ են Եմենի կառավարության հետ։ Ավելի քան 10 տարի շարունակվող հակամարտությունը հարյուր հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել և լուրջ մարդասիրական ճգնաժամ առաջացրել։


XS
SM
MD
LG