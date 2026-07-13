ԵՄ-ը պատժամիջոցներ չի կիրառի Ռուս ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդի նկատմամբ

Եվրամիությունը պատժամիջոցներ չի կիրառի Ռուս ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդի և Ռուսաստանի խոշորագույն մասնավոր նավթային ընկերության ղեկավարի նկատմամբ՝ Բուլղարիայի դիմակայության պատճառով։
«Ազատություն» ռադիոկայանի աղբյուրների հաղորդմամբ, Բրյուսելում նախատեսում էին պատժամիջոցների ցանկում ներառել նաև Պատրիարք Կիրիլի անունը, հիմնավորելով, որ նա մշտապես աջակցել է Ուկրաինայի դեմ Կրեմլի պատերազմին։ Սահմանափակումների վերջնական տարբերակում, սակայն, որը պետք է ընդունվի առաջիկա օրերին, Կիրիլի անունը հանված է «սև ցուցակից»։
Ըստ «Ազատության» աղբյուրների՝ փոփոխությունը տեղի է ունեցել Բուլղարիայի կիրառած վետոյի պատճառով, որը պնդել է, թե ԵՄ-ն չպետք է թիրախավորի կրոնական գործիչներին։ Մինչ այդ՝ վարչապետ Օրբանի օրոք, նույն հիմնավորմամբ Հունգարիան էր արգելափակում Պատրիարք Կիրիլի դեմ պատժամիջոցները։
42 հոգանոց ցանկից հանվել է նաև Ռուսաստանի ամենամեծ մասնավոր նավթային ընկերության՝ «Լուկօյլի» ղեկավար Վագիտ Ալեկպերովի անունը։