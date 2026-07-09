ԵԽ զեկույց. Հայաստանում մոտ16 հազար մարդ քրեական վերահսկողության տակ է

Հայաստանում 15 898 քաղաքացի գտնվում է քրեական վերահսկողության տակ: Համաձայն Եվրոպայի խորհրդի տարեկան զեկույցի՝ սա կալանավորվածների, դատապարտյալների և պրոբացիոն վերահսկողության տակ գտնվող անձանց ընդհանուր թիվն է: Ընդհանուր առմամբ՝ 2025 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ հայաստանյան բանտերում պահվել է 2 686 հազար դատապարտյալ և կալանավոր: Պրոբացիայի տակ է 13 212-ը:
«Պրոբացիան և բանտերը Եվրոպայում» վերնագրված զեկույցում նաև մահացության վերաբերյալ տվյալներ կան: Ըստ այդմ՝ 2024 թվականին պրոբացիայի հսկողության տակ գտնվող անձանց շրջանում մահացության մակարդակը կազմել է 43.1 մահ՝ 10 հազար մարդու հաշվով, իսկ բանտերում արձանագրվել է 37.2 մահ՝ 10 հազար կալանավորի/դատապարտյալի հաշվով:
Հայաստանը պրոբացիայի շահառուների բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրների թվում է՝ 429 մարդ 100 հազար բնակչի հաշվով: Նման բարձր ցուցանիշներ Եվրոպայում ունեն Լեհաստանը, Թուրքիան, Վրաստանը և Ալբանիան: Կանայք կազմել են պրոբացիայի տակ գտնվողների 4.4 տոկոսը և բանտերում պահվող անձանց 2.6 տոկոսը:
Ըստ զեկույցի՝ պրոբացիայի ընթացքում Հայաստանում ոչ մի անձ պայմանական վաղաժամկետ չի ազատվել պատժից: Հայաստանը առանձնանում է նաև պրոբացիայի ծառայության աշխատողների ծանրաբեռնվածությամբ՝ 78 մարդ՝ մեկ աշխատակցի հաշվով: