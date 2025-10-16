ԵԱՀԿ գործող նախագահը տուգանվել է Թբիլիսիում «ճանապարհը անօրինական կերպով փակելու» համար

ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնեն տուգանվել է Թբիլիսիում «ճանապարհը անօրինական կերպով փակելու» համար: Այս մասին հայտնում է վրացական «Իմեդի» հեռուստաընկերությունը՝ հղում անելով երկրի ՆԳՆ-ին:
Հաղորդվում է, որ հոկտեմբերի 14-ին, ժամանելով Թբիլիսի, եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան մասնակցել է Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ կազմակերպված ընդդիմության բողոքի ակցիային՝ իր աջակցությունը հայտնելով ցուցարարներին։
Վրաստանի իշխանությունները դատապարտել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի այս քայլը, վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ընդհուպ չեղարկել է Վալտոնենի հետ նախապես ծրագրված հանդիպումը: