Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դպրոցում հնչած կրակոցներից Ֆիլիպիններում զոհեր ու վիրավորներ կան

Ֆիլիպինցի ոստիկաններ, արխիվ
Ֆիլիպինցի ոստիկաններ, արխիվ

Ֆիլիպինների կենտրոնական հատվածի դպրոցներից մեկում հրաձգություն է տեղի ունեցել, Reuters-ը հաղորդվում է երեք զոհի ու հինգ վիրավորի մասին:

Ոստիկանության փոխանցմամբ՝ կրակոցները տեղի են ունեցել մոտավորապես ժամը 9:00-ին Բարանգայ Սան Խոսեի դպրոցի ներսում, հավելելով, որ միջադեպի հանգամանքները պարզելու համար քննություն է ընթանում:

Հաղորդվում է, որ կասկածյալներից մեկը իններորդ դասարանի աշակերտ է, որը ձերբակալվել է։ Մյուսն ինքնակամ հանձնվել է ոստիկանությանը։

2022-ին էլ ավարտական միջոցառման ժամանակ հրաձգություն էր տեղի ունեցել Ֆիլիպինների մեկ այլ դպրոցում։ Սպանվեց երեք մարդ, այդ թվում՝ Լամիտանի քաղաքապետը։

XS
SM
MD
LG