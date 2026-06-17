Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դպրոցականներին տեղափոխող ավտոբուսը կողաշրջվել է. կան տուժածներ

Դպրոցական երեխաներին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսն այսօր Աշտարակ-Սասունիկ ճանապարհին կողաշրջվել է, հայտնում է Ներքին գործերի նախարարությունը:

«Նախնական տվյալներով՝ երեխաներն ու մեծահասակաները ստացել են համապատասխան բուժօգնություն, երեք երեխա տեղափոխվել է Երևան՝ լրահետազոտման»,- հայտնում են գերատեսչությունից:

Առողջապահության նախարարությունից ավելի վաղ հայտնել են, որ վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 30 երեխա և 6 մեծահասակ:

«Բոլոր տուժածները մարզային բուժկենտրոնում անցել են անհրաժեշտ հետազոտությունները և դուրս են գրվել»,- ասվում է Առողջապահության նախարարության հայտարարությունում:

Նշվում է նաև, որ Երևան տեղափոխված երեք երեխաների կյանքին սպառնացող վտանգ առկա չէ:

Վթարի պատճառների մասին մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդում:

XS
SM
MD
LG