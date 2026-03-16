Դուբայի օդանավակայանում չվերթները ժամանակավորապես դադարեցվել են

Դուբայի օդանավակայանում, որը նախկինում աշխարհի ամենածանրաբեռնվածներից մեկն էր, չվերթները ժամանակավորապես դադարեցվել են մոտակայքում «անօդաչու թռչող սարքի հետ կապված միջադեպի» պատճառով, այսօր հայտարարել են քաղաքային իշխանությունները։

Հաղորդվում է, որ վնասվել է վառելիքի պահեստը, իշխանությունները մարել են բռնկված հրդեհը։ Հայտնում են, որ տուժածների մասին տեղեկություններ չեն ստացվել։

«Դուբայի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը հայտարարում է Դուբայի միջազգային օդանավակայանում չվերթների ժամանակավոր դադարեցման մասին՝ որպես բոլոր ուղևորների և անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նախազգուշական միջոց», - գրել է մամուլի ծառայությունը։

Իրանը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1800 հրթիռ և անօդաչու թռչող սարք՝ չնայած նրա հակաօդային պաշտպանությունը որսացել է հրթիռների մեծ մասը։

Չորեքշաբթի օրը լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ օդանավակայանի մոտակայքում երկու անօդաչու թռչող սարքերի հետևանքով վիրավորվել է չորս մարդ։

