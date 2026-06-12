Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դոնեցկը մնացել է առանց ջրի

Դադարեցվել է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Դոնեցկի և հարակից շրջանների ջրամատակարարումը։ Այս մասին հաղորդում է ռուսական «Ինտերֆաքս» գործակալությունը՝ վկայակոչելով տեղական իշխանություններին։

Գործակալության փոխանցմամբ՝ ուկրաինական ԱԹՍ-ները այսօր առավոտյան հարվածել են Դոնեցկի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, ինչի հետևանքով դադարեցվել է խմելու ջրի զտման կայանի էլեկտրամատակարարումը։

Ջրամատակարարման վերականգնման հնարավոր ժամկետների մասին տեղական աղբյուրները չեն հաղորդում։ Դեռ մինչև այսօրվա հարվածները Դոնեցկի բնակչությանը ջուր էր մատակարարվում օրական ընդամենը մի քանի ժամով։

XS
SM
MD
LG