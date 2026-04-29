Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դմիտրիևը վստահ է՝ ԵՄ-ն հուլիս-օգոստոսին ՌԴ-ի հետ տնտեսական պայմանագրերի վերականգնում կնախաձեռնի

Ռուսաստանի Ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար, ՌԴ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիև, արխիվ

Ռուսաստանի Ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար և օտարերկրյա պետությունների հետ ներդրումային ու տնտեսական համագործակցության հարցերով ՌԴ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևի կարծիքով՝ Եվրամիությունն այս տարվա հուլիս-օգոստոս ամիսներին նախաձեռնություն կցուցաբերի Ռուսաստանի հետ տնտեսական պայմանագրերի վերականգնման ուղղությամբ։

«Մենք կարծում ենք, որ այժմ վճռորոշ պահ է։ Իմ կանխատեսմամբ՝ հուլիս-օգոստոս ամիսներին Եվրամիությունում իրավիճակը կբարդանա։ Նրանք դեռ ամբողջությամբ չեն պատկերացնում՝ ինչ մարտահրավերների կբախվեն այդ ամիսներին», - հայտարարել է Դմիտրիևը, հավելելով՝ Ռուսաստանը կշարունակի փոխգործակցությունը արևմտյան երկրների հետ՝ իր համար շահավետ պայմաններով։

XS
SM
MD
LG