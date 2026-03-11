Դավիթ Խուդաթյանի հետ քննարկեցինք ենթակառուցվածքային և էներգետիկ հարցեր. Բայրաքթար

Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալփարսլան Բայրաքթարը հայտնել է, որ Փարիզում տեղի է ունեցել հանդիպում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ՀՀ տարածքային կառավարման կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանի հետ։
«Հանդիպման ընթացքում քննարկեցինք ենթակառուցվածքային և էներգետիկ հարցեր, որոնք կնպաստեն մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղությանն ու կայունությանը. այս համատեքստում անդրադարձանք համագործակցության ոլորտներին, հիմնականում՝ էլեկտրաէներգիայի փոխկապակցվածությանը, ատոմային էներգետիկային և բնական գազին»,- X-ում գրել է թուրք նախարարը՝ հանդիպումից հրապարակելով լուսանկարներ։