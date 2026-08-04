Corriere della Sera․ «Իտալիան առաջարկում է անօրինական ներգաղթյալներ ուղարկել Հայաստան»

«Իտալիան առաջարկում է ԵՄ տարածք ներթափանցած անօրինական ներգաղթյալներ ուղարկել երրորդ երկրներ, այդ թվում՝ Հայաստան», - այսօր գրել է իտալական առաջատար Corriere della Sera պարբերականը։
Թերթի տեղեկություններով՝ տասնյակ հազարավոր անօրիական ներգաղթյալների՝ իսպանական Սեուտա անկլավ ներթափանցումից հետո, Իտալիայի կառավարությունը հանդես է եկել երրորդ երկրներում «հայրենադարձման կենտրոններ» ստեղծելու առաջարկով։
Corriere della Sera-ի տվյալներով՝ պաշտոնական Հռոմի առաջարկի հիմքում նախորդ տարի Իտալիայի և Ալբանիայի միջև կնքված համաձայնագիրն է։ Ըստ դրա, Իտալիան անօրինական ներգաղթյալներին արտաքսում է Ալբանիայում գտնվող և Հռոմի կողմից ֆինանսավորվող հատուկ ճամբարներ, որտեղ էլ նրանք սպասում են վերադարձին իրենց ծագման երկրներ։
«Երեքշաբթի օրը Իտալիայի ներքին գործերի նախարար Մատեո Պյոնտեդոսին պատրաստվում է «ալբանական մոդելի» ընդլայնման տարբերակն առաջարկել ԵՄ խորհրդի անդամներին, - գրում է Corriere della Sera-ն՝ հավելելով, - իտալական ծրագրի համաձայն՝ ԵՄ-ն պետք է ֆինանսավորի մի շարք երկրներում, այդ թվում՝ Ռուանդայում, Գանայում, Սենեգալում, Թունիսում, Լիբիայում, Մավրիտանիայում, Ուգանդայում, Եգիպտոսում, Ուզբեկստանում, Հայաստանում, Մոնտենեգրոյում և Եթովպիայում տեղակայվող «հայրենադարձման կենտրոնները»։
Արդյոք իտալական կողմը պաշտոնական Երևանի հետ որևէ շփում ունեցե՞լ է և ի՞նչ դիրքորոշում ունի հայկական կողմը այս հարցում. «Ազատության» այս հարցին արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը պատասխանել է. - «Մեզ նման տեղեկություն հայտնի չէ»: