Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Սպորտ

ՉԼ. «Արարատ-Արմենիան» դուրս եկավ որակավորման երկրորդ փուլ

Լուսանկարը՝ «Արարատ-Արմենիա»-ի ֆեյսբուքյան էջից, հուլիսի 14,2026թ.
Լուսանկարը՝ «Արարատ-Արմենիա»-ի ֆեյսբուքյան էջից, հուլիսի 14,2026թ.

Հայաստանի գործող չեմպիոն «Արարատ-Արմենիան» դուրս եկավ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլ:

Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլի պատասխան խաղում 2-3 հաշվով «Արարատ-Արմենիան» զիջեց Լատվիայի չեմպիոն «Ռիգային»։

Տնային խաղում «Արարատ-Արմենիա»-ն 2:0 հաշվով հաղթել էր «Ռիգա»-ին, այսպիսով՝ երկու հանդիպումների հանրագումարում գրանցվեց 4-3 արդյունք և Հայաստանի գործող չեմպիոնը ՈւԵՖԱ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում է:

Որակավորման երկրորդ փուլում «Արարատ-Արմենիա»-ի մրցակիցը կլինի «Ֆլորիանա» - «Շեմրոկ Ռովերս» դիմակայության հաղթողը։

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG