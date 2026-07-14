ՉԼ. «Արարատ-Արմենիան» դուրս եկավ որակավորման երկրորդ փուլ

Հայաստանի գործող չեմպիոն «Արարատ-Արմենիան» դուրս եկավ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլ:
Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլի պատասխան խաղում 2-3 հաշվով «Արարատ-Արմենիան» զիջեց Լատվիայի չեմպիոն «Ռիգային»։
Տնային խաղում «Արարատ-Արմենիա»-ն 2:0 հաշվով հաղթել էր «Ռիգա»-ին, այսպիսով՝ երկու հանդիպումների հանրագումարում գրանցվեց 4-3 արդյունք և Հայաստանի գործող չեմպիոնը ՈւԵՖԱ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում է:
Որակավորման երկրորդ փուլում «Արարատ-Արմենիա»-ի մրցակիցը կլինի «Ֆլորիանա» - «Շեմրոկ Ռովերս» դիմակայության հաղթողը։