Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ճամբարակ-Թթուջուր հատվածում հրդեհի երեք օջախներից երկուսը մարված են

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Ճամբարակ-Թթուջուր հատվածում բռնկված հրդեհի երեք օջախներից երկուսը մարված են, հաղորդում է Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը:

Հրդեհը բռնկվել է երեք օջախով, որից երկուսը հրշեջ-փրկարարների օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հաջողվել է մարել․ կանխվել է հրդեհի տարածումը դեպի անտառապատ գոտիներ և բնակելի տարածքներ, ասված է հաղորդագրությունում, երրորդ տեղամասում ինտենսիվորեն շարունակվում են հրդեհաշիջման աշխատանքները։

Այս պահին հրդեհաշիջման աշխատանք է կատարում 253 փրկարարական ծառայող՝ 34 օժանդակ և 4 հիմնական տեխնիկա․ կիրառվում են նաև անօդաչու թռչող սարքեր։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները օպերատիվ ղեկավարելու նպատակով տեղում ձևավորվել է հրդեհաշիջման շտաբ։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավված են նաև Ոստիկանության, Պարեկային ծառայության, Էկոպարեկային ծառայության աշխատակիցներ և հարակից գյուղերի բնակիչներ, փոխանցում է ՆԳՆ փրկարար ծառայությունը:

Հրդեհի մասին տեղեկատվությունը Փրկարար ծառայության Գեղարքունիքի մարզային վարչությունում երեկ է ստացվել, հրդեհաշիջման աշխատանքներն իրականացվել են ամբողջ գիշեր:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG