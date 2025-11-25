Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կրակը որոշակի առաջընթաց ունի. Նավուրի համայնքապետ

Լրացված

Տավուշի մարզի Դիլիջանի «Կազաչի» հատվածում, Նավուրի մոտակայքում, Դիլիջանի ոլորաններին հարակից անտառում և Շիրակի մարզի Ձորաշեն բնակավայրի մոտակայքում դեռևս շարունակվում են հրդեհաշիջման աշխատանքները, «Ազատությանը» փոխանցեց ՆԳՆ խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը:

Նոյեմբերի 25-ի՝ ժամը 13:30-ի դրությամբ, Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ-Թթուջուր հատվածում օրեր առաջ բռնկված հրդեհի օջախներից երկուսը մարվել է:

Նավուրի համայնքապետ Մհեր Նիգոյանն էլ «Ազատությանը» հայտնեց, որ հրդեհը բնակավայրից հեռու է 4-5 կմ: Նրա խոսքով՝ «կրակը որոշակի առաջընթաց ունի»:

«Որտեղ դեմը փակել ենք, որ առաջ չշարժվի, այնտեղ հին փայտեր կան՝ փտած, դրանք վառվում են: Հիմա շատ տաք եղանակ է, ու դժվար է այդ պայմաններում հրդեհը մարելը», - նշեց նա՝ հավելելով, որ արդեն 3-րդն օրն է, որ նաև անհատ մարդիկ են օգնում փրկարարները:

Նարեկ Սարգսյանը հավելեց, որ ընդհանուր առմամբ հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավված են 1830 փրկարարական ծառայող, ոստիկանության ծառայողներ, էկոպարեկներ՝ հիմնական և օժանդակ տեխնիկաներով։ Ներգրավված է նաև ՊՆ ուղղաթիռով, որն իրականացնում է հետախուզում և հրդեհաշիջում, արդեն շուրջ 70 թռիչք է կատարել։

«Հրշեջ փրկարարների համակարգված ու համառ աշխատանքի շնորիվ հաջողվել է մարել մի շարք տարածքներում բռնկված հրդեհները», - ասաց Սարգսյանը:

Մասնավորապես, հաջողվել է մարել Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու Սպիտակասարի հատվածում, Վարդենյաց լեռնանցքում, Զոլաքար բնակավայրին հարակից սարում, Լոռու մարզի որոշ հատվածներում, Սյունիքի, Կոտայքի, Արագածոտնի մարզերում:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG