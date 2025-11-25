Կրակը որոշակի առաջընթաց ունի. Նավուրի համայնքապետ

Տավուշի մարզի Դիլիջանի «Կազաչի» հատվածում, Նավուրի մոտակայքում, Դիլիջանի ոլորաններին հարակից անտառում և Շիրակի մարզի Ձորաշեն բնակավայրի մոտակայքում դեռևս շարունակվում են հրդեհաշիջման աշխատանքները, «Ազատությանը» փոխանցեց ՆԳՆ խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը:
Նոյեմբերի 25-ի՝ ժամը 13:30-ի դրությամբ, Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ-Թթուջուր հատվածում օրեր առաջ բռնկված հրդեհի օջախներից երկուսը մարվել է:
Նավուրի համայնքապետ Մհեր Նիգոյանն էլ «Ազատությանը» հայտնեց, որ հրդեհը բնակավայրից հեռու է 4-5 կմ: Նրա խոսքով՝ «կրակը որոշակի առաջընթաց ունի»:
«Որտեղ դեմը փակել ենք, որ առաջ չշարժվի, այնտեղ հին փայտեր կան՝ փտած, դրանք վառվում են: Հիմա շատ տաք եղանակ է, ու դժվար է այդ պայմաններում հրդեհը մարելը», - նշեց նա՝ հավելելով, որ արդեն 3-րդն օրն է, որ նաև անհատ մարդիկ են օգնում փրկարարները:
Նարեկ Սարգսյանը հավելեց, որ ընդհանուր առմամբ հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավված են 1830 փրկարարական ծառայող, ոստիկանության ծառայողներ, էկոպարեկներ՝ հիմնական և օժանդակ տեխնիկաներով։ Ներգրավված է նաև ՊՆ ուղղաթիռով, որն իրականացնում է հետախուզում և հրդեհաշիջում, արդեն շուրջ 70 թռիչք է կատարել։
«Հրշեջ փրկարարների համակարգված ու համառ աշխատանքի շնորիվ հաջողվել է մարել մի շարք տարածքներում բռնկված հրդեհները», - ասաց Սարգսյանը:
Մասնավորապես, հաջողվել է մարել Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու Սպիտակասարի հատվածում, Վարդենյաց լեռնանցքում, Զոլաքար բնակավայրին հարակից սարում, Լոռու մարզի որոշ հատվածներում, Սյունիքի, Կոտայքի, Արագածոտնի մարզերում: