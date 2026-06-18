Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բոճորիշվիլի․ «ԵՄ ընդլայնման նոր փուլին պատրաստ չէ»

Եվրամիությունը ընդլայնման նոր փուլին պատրաստ չէ, «Իմեդի» հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Վրաստանի ԱԳ նախարար Մակա Բոճորիշվիլին։

Վրացական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով՝ «ԵՄ պատրաստ չէ նոր ընդարձակմանը և փորձում է դրա փոխարեն ընդարձակման պատրանք ստեղծել»։

Վրաստանի ԱԳՆ ղեկավարը երեկ երեկոյան հեռարձակված հարցազրույցում խստորեն քննադատել է նաև Եվրախորհրդարանի կողմից հունիսի 17-ին ընդունված բանաձևը։ Դրանով եվրոպացի օրենսդիրները կոչ էին արել ԵՄ ղեկավար մարմիններին անհատական պատժամիջոցներ կիրառել «Վրացական երազանք» կուսակցության առաջնորդ, միլիարդատեր Բիձինա Իվանիշվիլիի և մի շարք այլ վրաց պաշտոնյաների նկատմամբ։

«Այդ փաստաթուղթը հիմնված է ստի և կեղծ խոսույթների վրա։ Այդ փաստաթղթի միակ նպատակը մեր երկրի վարկին և շահերին հարվածելն է։ Պետք չէ սակայն մոռանալ, որ Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևը պարտադիր իրավական ուժ չունի և զուրկ է որևէ քաղաքական կշռից», - նշել է Վրաստանի ԱԳ նախարարը։


XS
SM
MD
LG