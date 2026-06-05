Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԲՀԿ-ի քարոզարշավի ժամանակ վրաերթ կատարած վարորդը ձերբակալվել է. Ոստիկանություն

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Այսօր «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության քարոզարշավի ժամանակ մարդկանց վրաերթի ենթարկած վարորդին ձերբակալել և ներկայացնում են Քննչական կոմիտե, փոխանցում են Ոստիկանությունից:

ԲՀԿ-ի հետ մեկ ցուցակով ընտրություններին մասնակցող «Մայր Հայաստան»-ի անդամները պնդում են, որ Ներքին Չարբախում «Քաղաքացիական պայմանագրի» համակիրներից մեկը վրաերթի է ենթարկել քարոզարշավի մասնակիցներին ու մի տղամարդու, որը պարզապես փորձում էր կրքերը հանդարտեցնել:

Ըստ «Մայր Հայաստան»-ի ներկայացուցիչ Սոնա Աղեկյանի՝ այդ տղամարդը հոսպիտալացվել է, իրենց կուսակցության մի քանի անդամներ տարբեր վնասվածքներ են ստացել:


XS
SM
MD
LG