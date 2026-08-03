Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար է նշանակվել Դավիթ Թադևոսյանը

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Արխիվ
Արխիվ

Նախագահի հրամանագրով՝ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար է նշանակվել Դավիթ Թադևոսյանը:

Նա այս պաշտոնում փոխարինում է Մխիթար Հայրապետյանին, որը 2023 թվականի դեկտեմբերից զբաղեցնում էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնը: Թե որո՞նք են Մխիթար Հայրապետյանի գործադիրից հեռանալու հստակ պատճառները, դեռևս պաշտոնապես պարզ չէ։

Ըստ մամուլի հրապարակումների, նախարարի շուրջ ստեղծված իրավիճակին նախորդել է վարչապետի դժգոհությունը հեռախոսների IMEI կոդերի գրանցման համակարգի ներդրման գործընթացից։ Այս մասին Հայրապետյանին պարզաբանում ստանալ չի հաջողվել:

XS
SM
MD
LG