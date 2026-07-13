Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բանգկոկի փաբում խոշոր հրդեհից առնվազն 27 զոհ կա

«Rong Beer Na Lat Phrao» փաբը՝ հրդեհից հետո, 13-ը հուլիսի, 2026թ․
«Rong Beer Na Lat Phrao» փաբը՝ հրդեհից հետո, 13-ը հուլիսի, 2026թ․

Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկի փաբերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 27 մարդ, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտնել են պաշտոնյաները: Սա վերջին գրեթե երկու տասնամյակների ընթացքում Թայլանդում տեղի ունեցած ամենամահաբեր դեպքն է:

Հաղորդվում է, որ արգելափակված վթարային ելքերը խոչընդոտել են ծխից խեղդվող այցելուներին դուրս գալ այրվող տարածքից

«Մենք 27 մարմին ենք դուրս բերել։ Վիրավորներից ոմանք տեղափոխվում են հիվանդանոց»,- հայտարարել է վարչապետ Անուտին Չարնվիրակուլը, որը վաղ առավոտյան այցելել է դեպքի վայր:

Թայլանդի վարչապետը՝ դեպքի վայրում
Թայլանդի վարչապետը՝ դեպքի վայրում

«Rong Beer Na Lat Phrao» փաբում դեպքի հետևանքով ևս 63 մարդ վիրավորվել է։ 22-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, և նրանք հոսպիտալացվել են, հայտնել է Բանգկոկի աղետների կանխարգելման վարչության տնօրենը։

Ըստ նախնական գնահատականների՝ հրդեհի պատճառ է դարձել առաստաղին տեղադրված օդորակիչում առաջացած կարճ միացումը։

«Ընկերս, որը երգում էր բեմում, ասաց, որ սկզբում նրանք այրվածի հոտ են զգացել, իսկ քիչ անց տեսել են, որ առաստաղը հրդեհվում է: Ոմանք վնասվածքներ են ստացել առաստաղի փլման պատճառով», - պատմել է 32-ամյա Սուկանյան:

Դեպքի վայրում աշխատող հրշեջներից մեկի խոսքով.- «Ծուխը ամենուր էր: Փրկվածների մեծ մասը խեղդվում էր ծխից»:

Հրդեհ՝ Բանգկոկի փաբում
Հրդեհ՝ Բանգկոկի փաբում

Սա Թաիլանդում տեղի ունեցած ամենամահացու հրդեհն էր 2009 թվականին Բանգկոկի «Սանտիկա» ակումբում Նոր տարվա տոնակատարությունների ժամանակ բռնկված հրդեհից ի վեր, որի հետևանքով զոհվեց 67 մարդ, վիրավորվել էր ավելի քան 200 մարդ։


XS
SM
MD
LG