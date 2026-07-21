Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ալիև․ «Բաքվում գաղտնի ռուս-գերմանական բանակցություններ են կայացել»

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Գերմանիա - Ադրբեջանի Նախագահ Իլհամ Ալիևը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը համատեղ ասուլիսի ժամանակ, Բեռլին, 21-ը հուլիսի, 2026թ.
Գերմանիա - Ադրբեջանի Նախագահ Իլհամ Ալիևը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը համատեղ ասուլիսի ժամանակ, Բեռլին, 21-ը հուլիսի, 2026թ.

«Հուլիսի կեսին Բաքվում կայացել են Ռուսաստանի և Գերմանիայի պատվիրակությունների գաղտնի բանակցությունները, որոնց մասին ադրբեջանական իշխանությունները անգամ տեղյակ չեն եղել», - այսօր Բեռլինում, Գերմանիայի դաշնային կանցլերի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։

Ալիևի պնդմամբ՝ ռուսական կողմից հանդիպմանը մասնակցել են Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Վիկտոր Զուբկովը և Ռուսաստանի նախագահին կից գործող քաղաքացիական հասարակության զարգացման և մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Վալերի Ֆադեևը։

«Այդ հանդիպման մասին մեզ որևէ տեղեկություն չէին հաղորդել ո՛չ Ռուսաստանից, ո՛չ Գերմանիայից։ Մեր երկրի տարածքը օգտագործվել է առանց մեզ տեղյակ պահելու», - նշել է Ալիևը։


XS
SM
MD
LG