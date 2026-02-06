Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

Բաքվում դատավճիռներից մեկ օր անց Երևանը դեռ չի արձագանքում

Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ երեկ կայացված դատավճիռներից մեկ օր անց ո՛չ վարչապետի աշխատակազմից, ո՛չ Արտգործնախարարությունից որևէ արձագանք չկա: Փորձեցինք պարզել սպասվո՞ւմ է հայտարարություն, միևնույնն է լռությունը չխախտեցին:

Բաքվի դատարանում երեկ ցմահ ազատազրկման դատապարտվեցին Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը, Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանն ու և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը: Նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը 20 տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին, այդ երկրի օրենսդրությունն արգելում է 65 տարին լրացած անձանց ցմահ ազատազրկել։ Մյուս ութ հայերը 15-20 տարվա պատժաչափ ստացան:

Ծանր հանցանքների համար մեղադրվող հայերին Բաքուն դատեց Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարության պայմաններում, թե տասնամյակներով հակամարտող հարևանները խաղաղություն են հաստատել:

Ինչպե՞ս են իշխանական պատգամավորները գնահատում սա, խաղաղությունն այսպե՞ս է ամրապնդվում: ՔՊ-ական մեկ տասնյակից ավելի պատգամավորի փորձեցինք հարցն ուղղել, բայց նրանք զանգերին չէին պատասխանում: Միակ պատգամավորը, որ համաձայնեց արձագանքել, կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն էր:

«Ես հիմա ավելի շատ բան չունեմ ասելու, քան մենք ասում էինք, օրինակ, նույն Վագիֆ Խաչատրյանի դատավճռից հետո: Իմ ասելիքը հետևյալն է՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և խորհրդարանական մեծամասնությունը անշեղորեն ու անդադար աշխատելու է մեր հայրենակիցներին Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձնելու հարցի շուրջ՝ անշեղորեն, անդադար, առանց լրացուցիչ աղմուկի ու առանց դրա հանրայնացման», - ասաց Ալեքսանյանը:

Ադրբեջանի բանտերում գտնվողներին վերադարձնելու իրական նպատակ իշխանությունը չունի. Արթուր Խաչատրյան

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ՝ այժմ Ադրբեջանի բանտերում գտնվողներին վերադարձնելու իրական նպատակ իշխանությունը չունի: Պատգամավորի կարծիքով՝ հիմա ոչ միայն դատապարտող հայտարարություններ պետք է լինեին, այլ նաև հարաբերությունները կարգավորելու համար պիտի կոնկրետ հարցեր առաջ քաշվեին, այդ թվում՝ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարների ազատ արձակումը:

«Մենք ունենք Նիկոլ Փաշինյան, ով նախորդ օրը գնացել ու եղբայրացել է Ալիևի հետ, ընտանիքներով բեմ են բարձրացել, իսկ 24 ժամ հետո Ալիևը այդ մարդկանց դատապարտել է ցմահ բանտարկության: Հասկանում ենք, որ Բակո Սահակյանի կամ Արկադի Ղուկասյանի պարագայում 20 տարին նույն ցմահ ազատազրկումն է», - ասաց Խաչատրյանը:

Իշխանությունը համարում է, որ խաղաղության հաստատմամբ է հնարավոր լուծել թե՛ Բաքվում պահվող հայերի վերադարձի, թե՛ հայ - ադրբեջանական հարաբերությունների մյուս բաց հարցերը:



XS
SM
MD
LG