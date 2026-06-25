Բաքվի նախաձեռնությամբ կոնֆերանս Վաշինգտոնում. քննարկվել է «Արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի» հարցը

«Արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի ու ինքնորոշման իրավունք», «Հայաստանի կողմից ադրբեջանցիների էթնիկ զտումներ». սրանք մեջբերումներ են նախօրեին Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի շենքում անցկացված միջազգային կոնֆերանսի ընթացքում բարձրացված հարցերից:
Բաքուն «Արևմտյան Ադրբեջան» է անվանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը:
Վաշինգտոնյան միջոցառման կազմակերպիչն Ադրբեջանի կողմից 3 տարի առաջ ստեղծված Բաքվի նախաձեռնող խումբն է:
Պետական «Ազերթաջը» հաղորդում է, որ «Վերադարձի և ինքնորոշման իրավունքը. երկակի ստանդարտներ և ընտրողական մոտեցումներ» միջազգային կոնֆերանսի մասնակիցները նաև նամակ են հղել ամերիկացի կոնգրեսականներին՝ կոչ անելով «պաշտպանել արևմտյան ադրբեջանցիների՝ անվտանգ, կամավոր և արժանապատիվ վերադառնալու իրավունքը իրենց հայրենի հողեր»։
Կոնֆերանսի մասնակիցները հույս են հայտնել, որ միջազգային հանրությունը կաջակցի «արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձին իրենց հայրենի տներ, կօգնի վերականգնել նրանց սեփականության իրավունքն ու պաշտպանել մշակութային ժառանգությունը»։ Նամակում նշվում է, որ վերադարձի իրավունքը միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներից է, և որ այս իրավունքի ապահովումը պետք է իրականացվի առանց ընտրողական մոտեցումների։
Կոնգրեսի անդամներին խնդրել են այս հարցով կազմակերպել լսումներ, ճեպազրույցներ և խորհրդակցություններ:
Ըստ Բաքվի պետական լրատվամիջոցների՝ սա առաջին նմանատիպ միջոցառումն է, որը Կոնգրեսում անցկացվում է Հայաստանի կողմից ադրբեջանցիների էթնիկ զտումների վերաբերյալ։
Վաշինգտոնյան հավաքին զուգահեռ Բաքվում նույն օրակարգով մեկ այլ միջոցառում էր անցկացվում, որի ժամանակ Ադրբեջանի Մեջլիսի պատգամավոր, «Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի» նախագահ Ազիզ Ալեքբերլին հայտարարում էր, որ «արևմտյան ադրբեջանցիների՝ իրենց հայրենի բնակավայրեր վերադարձի հարցը պետք է դառնա Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացի շրջանակում քննարկվող թեմաներից մեկը»:
Մեկ շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանցիների վերադարձի թեմայով երրորդ միջոցառումն էլ Նախիջևանում անցկացվեց, որտեղ Հայաստանի իշխանությանը խորհուրդ էր տրվում ապահովել ադրբեջանցիների վերադարձը, ինչպես ձևակերպում էին «իրենց նախնիների հայրենիք», քանի որ ցանկացած այլ եղանակով դա անխուսափելի է:
Այս հավաքին էլ Ազգային ժողովի փոխնախագահն էր մասնակցում, որտեղ բաց հայտարարեց՝ նոր իրողությունների պայմաններում Ադրբեջանի նախագահը «Արևմտյան Ադրբեջանի» հարցը դարձրել է ազգային օրակարգի կարևոր ուղղություն:
Պաշտոնական Երևանից այս հայտարարություններին արձագանք չկար:
Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա արձագանքը կարճ էր, Հայաստանի ղեկավարը նախընտրեց զուգահեռները. «Ինձ համար անհայտ է՝ հիմա, օրինակ, քննարկվում է, որ Միացալ Նահանգների Սենատում Ձեր ասած թեմայով քննարկում է լինելու, բայց, իհարկե, լռության է մատնվում էն, որ ընդամենը տասն օր առաջ կամ մի քիչ ավելի առաջ հայկական կազմակերպությունները օրակարգ են մտցրել հարց, որը վերաբերում է, ըստ էության, եթե շատ մանրամասների մեջ չմտնեմ, օրակարգ են մտցրել հարց, որը, ըստ էության, վերաբերում է Ղարաբաղյան շարժման շարունակությանը»:
«Ես շատ ուղիղ ասում եմ՝ Միացյալ Նահանգների դաշնակցական լոբբինգը ինչքան էդ ուղղությամբ ջանքեր գործադրեց, ինչքան քայլեր արեց, ստանալու են... Այսինքն ցանկացած քայլ, որը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կատարած ընտրությանը, իսկ ժողովուրդը ասել է, որ Ղարաբաղի շարժումը չի շարունակվում, չի շարունակվելու, հիմա ցանկացած փորձ այլ մակարդակներում Ղարաբաղի շարժումը շարունակելու բերելու է հայելային արձագանքներ». - հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը՝ հավելելով. - «Ընդ որում, էդ պրոցեսը կարա խնդիրներ, այո, առաջացնի»:
Թե ի՞նչ վտանգներից էր խոսում, պարզ չդարձավ: Վերահաստատեց՝ ամեն քայլի գնալու են, որ Ղարաբաղյան շարժման շարունակելու փորձերը կասեցվեն: