Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բաքուն ՀՀ քաղաքացիների համար անանուն տեղեկատվություն տրամադրելու մեխանիզմ է ստեղծում

Բաքուն հատուկ մեխանիզմ է ստեղծում, որի միջոցով Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կունենան, առանց իրենց ինքնությունը բացահայտելու, տեղեկատվություն տրամադրել ղարաբաղյան պատերազմների ընթացքում անհետ կորած անձանց, ինչպես նաև տարածաշրջանում գտնվող զանգվածային հուղարկավորության վայրերի վերաբերյալ։

Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Շարաֆաթ Հասանովը։

«Տրամադրված տեղեկատվությունն օգտագործվելու է բացառապես մարդասիրական նպատակներով, իսկ այն տրամադրած անձը որևէ պարագայում պատասխանատվության չի ենթարկվի»,- նշել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։

Հասանովը նաև նշել է, թե Ադրբեջանը բաց է հայկական կողմի հետ անհետ կորած անձանց խնդրի լուծման հարցում համագործակցության համար:


XS
SM
MD
LG