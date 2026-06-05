Ազովի ծովում հինգ ադրբեջանցի է զոհվել

Անցած գիշեր անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են Ազովի ծովում նավարկող երկու բեռնատար նավերին, ինչի հետևանքով Ադրբեջանի հինգ քաղաքացի է զոհվել, ևս երեքը վիրավորվել են։
Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի ԱԳՆ՝ վկայակոչելով Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության կողմից Բաքվին փոխանցված տվյալները։
«Հունիսի լույս 5-ի գիշերը «Նատրա» և «Ցիրկոն» նավերը ենթարկվել են անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներին։ Այդ երկու նավերի անձնակազմերում Ադրբեջանի 25 քաղաքացի էր ընդգրկված, սակայն տրանսպորտային միջոցները Ադրբեջանի Հանրապետության սեփականություն չեն հանդիսանում»,- մանրամասնել է Ադրբեջանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Այհան Հաջիզադեն։