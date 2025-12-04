Մատչելիության հղումներ

Լուրեր

ԱԺ-ն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց առողջության ապահովագրության օրինագիծը

Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց «Առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին» օրենքի նախագիծը։

Կողմ քվեարկեց 65 պատգամավոր, դեմ էին երկուսը, 26 հոգի՝ ձեռնպահ։

Առողջության համընդհանուր ապահովագրության մեկնարկը նախատեսվում է 2026թ. հունվարի 1-ից:

Առաջին փուլով շուրջ 1.5 միլիոն հայաստանցի ապահովագրական փաթեթ կունենա: Այդ խմբերն են՝ մինչև 18 տարեկան երեխաները, 65 տարին լրացած քաղաքացիները, 18-65 տարեկան հաշմանդամության կարգ ունեցողներն ու անապահովության 28 և ավելի միավոր ունեցող անձինք: Այս խմբի համար կվճարի պետությունը:

Առաջին փուլում ապահովագրական փաթեթ կունենան նաև 200 հազար դրամից բարձր եկամուտ ունեցողներ քաղաքացիները: Այս խումբն ինքը կվճարի իր փաթեթի համար՝ տարեկան 129 հազար դրամ, ամսական՝ 10 հազար 800: Այս թիվը տարիների ընթացքում կավելանա, բայց ըստ առողջապահության նախարարի՝ կառավարությունը սուբսիդավորման մեխանիզմով առաջին փուլում կթեթևացնի նրանց ֆինանսական բեռը:

200–500 հազար դրամ եկամուտ ունեցողները զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին ասմական 5 հազար 500-ի փոխարեն հազար դրամ կվճարեն, մնացած 4 հազար 500 դրամը կուղղվի ապահովագրությանը, իսկ եկամտահարկի վերադարձի հաշվին կտրամադրվի մինչև 6 հազար դրամ սոցիալական կրեդիտ:

500 հազարից մինչև 1 մլն դրամ ստացողները կվճարեն հազար դրամ զինապահին, 7 հազար 500 դրամ՝ ապահովագրությանը և հետ կստանան մինչև 4 հազար դրամ սոցիալական կրեդիտ, իսկ 1 մլն դրամից բարձր եկամուտ ունեցողները կպահպանեն 15 հազար դրամ վճարումը՝ ստանալով մինչև 4 հազար դրամ վերադարձ։

